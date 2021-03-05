أثارت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية مشاعل الجلعود موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو نشرته وهي ترقص داخل سيارتها، على أنغام أغنية. “ديسباسيتو”،

وما أثار الجدل اكثر تعليق مشاعل الجلعود على الفيديو حيث كتبت قائلة: “تأثير السكر”.

ولم يعُرف ما إذا كانت الجلعود تحت تأثير السكر فعلا أم أنها قالت هذا لإثارة الجدل بين المتابعين

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع مقطع الفيديو، منتقدين الجلعود التي وصفوها بالمثيرة للجدل من أجل الشهرة، وطالبوا بالقبض عليها لمخالفتها آداب الذوق العام.

#مشاهير_الفلس #النسويه_فكر_منحرف #النسويات_عفن_و_انحطاط_اجتماعي #عرب_الشمال #مشاعل الجلعود

فرحانه انهاهي اول من سنة خلع الحجاب وانهاتشاهداليوم كثيرمن الفتيات السعوديات يخرجن بدون حجاب

الله لايوفق كل من دلف عليناهذى الاشكال من ومنبطحين لهانقول هذامن #فسادسعدالجبري #لالتجنيس pic.twitter.com/sihL7M74wu — ام علاء (@f13Mp3qCa9Ll9ol) January 12, 2021

وجاء في التعليقات:” متى بيقبضون عليها هذي ونفتك من شرها كل يوم فيديو مستفز ومخالف للعادات، تبي تلم متابعين بأي طريقة جوعها للشهرة مو طبيعي ما تمثلنا ولا تمثل بلدنا”. وقالت إحدى المتابعات:” صار أي أحد يصور أي شي بس عشان يشتهر، ما في أي معنى من المقطع الا انك تترقصين بطريقة بايخة وتدرين انك مصورته حتى تلفتين الانتباه لان محد يتابعك أصلا”.

وكانت مشاعل الجلعود قد انفعلت في مقطع سابق على متابعيها وهاجمت الأشخاص الذين يقدمون لها النصائح في التعليقات بشأن طريقة لبسها وظهورها بمواقع التواصل.

وقالت “الجلعود” في فيديو على حسابها بـ”سناب شات”: “لا أحد ينصحني.. أنا إنسانة لا أتقبل النصيحة.. انصحوا نفسكم وعلموا نفسكم وربوا نفسكم.. مالكم دخل فيني، لا أحد ينصحني، من اليوم اشتغل بلوك”.

وأضافت: “اللي يعرف الصح والخطأ يطبقه على نفسه لا تشغلونا، خلوا الناس تعيش، مالكم شغل في أحد، مو شغلك.. أردح لكم، كل واحد يمارس حريته زي ما هو يبغى طول ما أنا ما أذيت أحد ما أحد يأذيني”.