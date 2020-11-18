أثارت الاعلامية السعودية نرجس العوامي الجدل بعد تعليقها على صور نشرتها الفنانة المصرية ياسمين صبري كاشفة ان حلمها ان تصبح شبهها.

وظهرت ياسمين صبري في صور جديدة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام، بفستان أحمر ستان طويل وتسريحة شعر مرفوعة لتتلقى ردود فعل مختلفة من جمهورها متابعيها.

وكان لافتا تعليق نرجس العوامي التي كتبت :”حلم حياتي اصير اشبه لها “، كما سبق وعلقت لها:”انتي أجمل فنانة بالوطن العربي يا بخت أبو هشيمة”، وهو ما عرضها لانتقادات حادة من الجمهور خاصة وأنها لا تربطها علاقة صداقة بياسمين بشكل واضح لكل هذه المجاملات.

وقال متابعون:”نرجس العوامي ماورهاش غير ياسمين وأبو هشيمة..والله كثير مجاملة ع الفاضي انتي جميلة وهي جميلة..بدي اعرف ليش نرجس تعلق لياسمين على كل البوستات والصور …ياسمين انسانة محبوبة بمصر والوطن العربي..رائعة انتي ياسمين”.

يذكر أن الإعلامية نرجس العوامي بدأت العمل مع ”أم بي سي“ قبل أكثر من 6 سنوات، وكانت قبل ذلك تعمل في ”روتانا“ لفترة استمرت سنة و8 أشهر.