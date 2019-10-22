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السعودية هند القحطاني تثير الجدل بظهورها بزي الهالوين.. فيديو

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هند القحطاني

هند القحطاني

أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني استفزاز عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها برفقة ابنتها وهما ترتديان ملابس ”الهالوين“.

، ظهرت هند القحطاني، التي تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، برفقة ابنتها وهما ترتديان فستانين قصيرين؛ ما عرضهما للنقد، خاصة أن ملابسهما كانت تكشف أجزاء من جسديهما.

يُذكر أن هند القحطاني ظهرت في مقطع سابق، دعت فيه الرجال السعوديين للتخلي عن نظرتهم للمرأة التي ترتدي ملابس مكشوفة أو تظهر بعض الأجزاء من جسدها.

وقالت: ”يا ناس خلاص تعبنا، المرأة تلبس على كيفها، مهما لبست المرأة لا يعني أن الرجل يتحرش فيها، ليس معنى أن تلبس لبسًا تحبه أن هناك ضوءًا أخضر للمنحرف والمجنون أن يعتدي عليها ويفعل ما يشاء“.

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