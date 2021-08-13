تعرضت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي لموقف محرج بعد محاولتها مراضاة جمهورها السعودي عبر اطلاقها مسابقة عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة من متابعيها المشاركة في هاشتاغ “الشعب السعودي يحب هيونة”.

ولكن يبدو ان النتيجة جاءت سلبية حيث تصدر هاشتاغ “الشعب السعودي ما يحب هيونة” على موقع تويتر في المملكة بعد ساعات على اطلاق هيا الشعيبي للمسابقة.

ويبدو ان الجمهور لم يتجاوز أزمة هيا الشعيبي حيث علق كثيرون مذكرين بتصريحات سابقة لها حيث كتب احدهم “دخلت نفسها بسياسة ومشكله السعوديه مع قطر ورمت كلام علينا في عزاء امير الكويت وهي مالها دخل” .

دخلت نفسها بسياسة ومشكله السعوديه مع قطر ورمت كلام علينا في عزاء امير الكويت وهي مالها دخل — m” روان الدوسري (@r_awan_466) August 13, 2021

وتعود تفاصيل أزمة هيا الشعيبي مع الجمهور السعودي الى نشرها سلسلة صور بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مع زعماء عرب. لكن إحدى تلك الصور أثارت غضب السعوديين مما دفعهم إلى التعبير عن ذلك عبر هاشتاغ “هيا الشعيبي تسيء للسعودية”.

الصورة التي تداولها كثير من المغردين السعوديين الغاضبين والتي نشرتها الفنانة الكويتية، تظهر أمير الكويت الراحل مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع عبارة “اللهم إنه كان نصيرا للحق عدوا للباطل اللهم ارحمه برحمتك”.

وكانت هيا الشعيبي قد تحدثت مؤخرا عن ظروف أزمتها مع الجمهور السعودي عبر برنامج الفيصل حيث نفت ان تكون قد أساءت الى السعودية قائلة “أنا ما قلت أقسم على هذا الكلام اني ما قلت” وتابعت “الحرامي لما يصيدونه ما يمسكون عنده المسروقات والقاتل لما يقتل ما يلاقون الجثة انا عطوني دليل واثبات اني قلت كل هذا ما صار هي مكيدة لي ولكن ما اقول غير حسبي الله بالذي سوالي هذه المكيدة”.