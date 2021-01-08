كشف الملحن السعودي، أحمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، (المعروف باسم سهم)، للمرة الأولى عن كواليس جديدة للمصالحة بين الفنانتين أحلام وأصالة.

وأكد، سهم، في مداخلة مع برنامج “et” بالعربي، أن “الفضل في المصالحة نسب إليه بسبب تعاونه مع أصالة في ألبومها الخليجي وبنفس الوقت العمل مع أحلام للتحضير لألبومها الجديد، ولكنه لم يكن الوسيط الأول في التصالح.

حصري: الموسيقار سهم يخبرنا عن تعاونه مع عمرو دياب لأول مرة عبر ألبوم “يا أنا يا لاء” ويكشف عن كواليس مصالحة أحلام وأصالة لأول مرة …@AhlamAlShamsi @AssalaOfficial @sahamtunes pic.twitter.com/0rZe7qJ172 — ET بالعربي (@ETbilArabi) January 6, 2021

وأشار سهم، إلى أن “الفضل في المصالحة بين أحلام واصالة يعود لأكثر من شخص، ولكن الشخص الرئيسي يرفض ذكر اسمه، وهو يأتي في ذيل القائمة التي توسطت لإنهاء الخلافات بين النجمتين”.

يذكر أن الصلح بين الفنانة السورية أصالة، و الفنانة الإماراتية أحلام، نجحت بعد رد اصالة على “فاهد مبارك الهاجري”، والذي أكد في تغريدة له، أن والدته تسمع أغنيات أصالة أكثر منه، ما أثار تفاعلا كبيرا على تويتر. وقالت الفنانة إليسا، “بحبكن كتير أنتو الاتنين وبحب ترجعو تتصالحو”، مشيرة إلى حساباتهما الشخصية.