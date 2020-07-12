كشف الفنان ومقدم البرامج السعودي مهند الحمدي عن اختياره وجها اعلانيا لشركة احذية عالمية في منطقة الخليج والعالم العربي.

ونشر مهند الحمدي صورة جديدة له ، عبر حسابه على انستغرام، وعلق كاتبا: “حاب اقولكم اني الوجه الاعلاني لمجموعة الدو شوز الجديدة في الخليج والوطن العربي واسمها ‏ “Time To Shine” هذي الحملة صورتها مؤخرا في L.A والحين بتنزل بالمولات ترقبوا التشكيلة اللي بتنزل بالمحلات بعد يومين”.

يذكر أن اسم مهند الحمدي ذاع في عالم التواصل الإجتماعي مؤخرا وذلك لوسامته و موهبته في التمثيل والأعمال الدرامية حيث وصفته بعض الصحف بـ “فاطر القلوب”.