تضاربت المعلومات حول مداهمة الشرطة المغربية حفل خطوبة ابتسام بطمة شقيقة النجمة دنيا بطمة من الـ”يوتيوبر” المغربي فؤاد قبيبو، بسبب عدم الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي المفروضة في البلاد بسبب جائحة كورونا.

ونفت بطمة في منشورات على حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي هذه الأخبار، قائلةً إن السلطات الأمنية داهمت محيط منزل العائلة بسبب توافد عدد كبير من الصحافيين لتغطية المناسبة من دون دعوة، وتجمهرهم في المكان.

وقالت بطمة: “شكرا للسلطات المحلية لي ما شاء الله دارو خدمتهم الصباح ودارة معاينة وشافو انه غير أقرب المقربين وعائلتي الصغيرة لي متواجدة عدد قليل جدا”.

وأضافت: “حتى صديقات ليا كتار مكانوش متواجدين ان شاء الله يكونو ا موجودين في النهار الكبير بعد رفع الحجر الصحي إن شاء الله وملتزمين بكل ما هو قانوني وشكرا لكم حيث درتوا خدمتكم وأكثر من اللازم”.

وعن موقعد الزفاف قالت: “الحفل الكبير بعد أن تقرر الحكومة رفع الحجر وفتح القاعات بأذن الله.. لا أنت لا أنا فوق القانون”.







