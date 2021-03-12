شاركت الفنانة السورية ​هبة نور​ مجموعة صور جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها خلال استمتاعها بعطلتها على البحر.

وظهرت هبة نور وهي ترتدي مايوه باللون الأزرق وهي في البحر، الا انها ارتدت قميصاً طويلاً أبيض اللون لاخفاء مفاقن جسمها التي لا تريد ان تبرزها أمام متابعيها.

وقد تعرضت هبة نور للانتقادات كما يحدث مع غيرها من النجمات، فيما استغرب اخرون ظهورها على شاطىء البحر في هذا الوقت من العام حيث كتب احدهم “هي مالها مصيفه بدري”.

كما نشرت هبة نور مقطع فيديو لها اثناء ممارستها للرياضة في احد النوادي وعلقت عليه: “لا تتمنى جسدا جيدا.. تدرب لتحصل عليه”.

من ناحية ثانية، تشارك نور في مسلسل بعنوان “​نسونجي بالحلال​”، وتدور أحداثه ضمن مواقف طريفة ومشوّقة، بطولة زياد برجي، نادين الراسي ومحمد خير الجراح …