أثار الفنان المصري الشعبي عمر كمال، الجدل بتعليقه عن نتائج الثانوية العامة، تزامنا مع اعتماد نتيجة الثانوية العامة وتهنئة الطلاب الأوائل ظهر أمس الثلاثاء في مصر.

ونشر كمال، صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، وعلّق: “‏جبت 90%.. جبت 70%.. جبت 40%.. الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس في الآخر”.

وتباينت التعليقات على ما كتبه عمر كمال، ومنها: “جبت٩٠٪.. جبت٧٠٪.. جبت٤٠٪.. الشاطر اللي يعرف يعدي منها على خير، ربنا يهديك يا عمر ويصلح حالك”، “مش بالفلوس يا حبيبي، الشاطر فعلا اللي يعرف يرضي ربنا، ويكسب محبة أهل السماء قبل أهل الأرض، أما لو على الفلوس سهل جدًا إنك تكسب ملايين بطرق كتير جدًا معروفة للناس”.

وأيضًا من بين التعليقات: “يعني بتتريق على الناس اللي مستنية النتيجة بتاعتها”، “يعني تبقى عمر كمال وشاكوش وبيكا”، “ده لما يكون كل الناس هدفها في الحياة الفلوس”، “الفلوس الحلال يا عمر طريقها دايما صعب لكنه مليان خير وبركة”، “الناس اللي زعلانة ده الواقع في العالم كله لو أنتوا مش عاوزين تشوفوا الحقيقة دي مشكلتكم” وغيرها.