شاركت الفنانة الكبيرة “سوسن بدر” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” بصورة لها مع حفيدتها “ملك” التى لفتت إليها الأنظار بشدة بسبب الشبه الكبير بينها وبين جدتها .

وأشارت بدر من خلال التعليق إلى أن كلاً منهما أجرت تعديلاً على شعرها وكتبت تقول: “أنا وملك حفيدتي رحنا عملنا شعرنا أخيراً وملك قررت تضرب اللون ده” محققة بذلك عشرات الآلاف من الإعجابات. وركزت التعليقات على درجة الشبه بين الجدة والحفيدة حيث رأى الكثيرون أنها كبيرة جداً.

يُذكر أن الفنانة الكبيرة سوسن بدر قد شاركت فى موسم مسلسلات رمضان 2020، من خلال “مسلسل ونحب تانى ليه”، مع النجمة ياسمين عبد العزيز، وعدد أخر كبير من الفنانين منهم شريف منير، وكريم فهمى، وتارا عماد، وعماد رشاد، وأحمد سعيد عبدالغني، وسمر مرسي، من تأليف عمرو محمود يس، وإخراج مصطفى فكري. واستطاع هذا المسلسل أن يحصد نجاحاً جماهيراً منقطع النظير بعد عرض آخر حلقاته علي الشاشات.