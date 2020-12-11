إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة للشحرورة صباح، برفقة والدها ومنى داغر، إبنة المنتجة ​آسيا داغر​.

وأثارت الصورة إهتمام الكثير من المتابعين، الذين تذكروا جمال وأعمال صباح، وتحدثوا عن صفاتها المميزة.



يُذكر أن صباح، وإسمها الحقيقي جانيت جرجس فغالي، بدأت مسيرتها الفنية في سن صغيرة، إلى أن لفتت إنتباه المنتجة آسيا داغر، التي قررت عقد إتفاق معها للمشاركة في 3 أفلام في مصر.

رغبتها الشاشة والأضواء حتى أصبحت فنانة مشهورة في لبنان والعالم، فسطعت مثل الشمس، وملأت حياتنا بـ 60 عاماً من الفرح والبهجة، ولديها 83 فيلماً بين مصر ولبنان وسوريا، و27 مسرحية لبنانية، وما يزيد عن 3500 أغنية بين مصرية ولبنانية.

توفيت صباح في عام 2014 عن عمر ناهز الـ87 عاماً، وأقيمت لها مراسم تأبين تعتبر الأكثر غرابة، فقد أوصت قبل وفاتها بعدم الحزن عليها وببث أغنياتها في وداعها الأخير.