حلّ النجم أحمد حلمي ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس في أولي حلقات الموسم الجديد من “برنامج صاحبة السعادة”، الذي يُعرض على قناة dmc حيث تحدث حلمي عن كواليس ارتباطه بزوجته الفنانة منى زكي ، وحكى كيف طلب يدها من والدها أن يزوجه ابنته،

حيث أشار أنه رحب دون أي حديث عن الجوانب المادية، واشترط عليه أمر واحد هو أن يمنحه وعداً بعدم مقابلة منى في أي مكان بمفردهما، وأن تقتصر رؤيته لها على الزيارات المنزلية والخروج مع الأصدقاء، ومنحه فرصة لمدة سنة لكي يستعد.

أحمد حلمي وصورة زفافه على منى زكي



وقال بدأت علاقتنا تتطور خطوة خطوة، وقررت أن أتقدم لها ولكن كنت لا أملك أي شيء فطلبت أن أقابل أخوها لأن والدها كان مسافر حينها رحب أخوها جدا وطلب مني الإنتظار حتى يأتي والده من السفر، وبالفعل انتظرت وكنت فى ذلك الوقت قدمت بعض الأفلام مثل “55 إسعاف” و”رحلة حب”، وبدأوا يعرفونني.

أحمد حلمي ومنى زكي من حفل الخطوبة



وأضاف طلب منى والدها أن تعيش فى نفس مستواها وطلب شبكة بثلاثين ألف أو أربعين على ما أتذكر وأعطانى مهلة عام، وبالفعل بدأت أنحت فى الصخر فى هذا العام وعرض علي إعلان لشركة آتصالات وطلبت نفس مبلغ الشبكة ولأنهم كانوا يحتاجونني ليستغلوا نجاح فيلم “55 إسعاف”، مع محمد سعد وافقوا على المبلغ وقررت أن أدخره للشبكة.

وعلي الصعيد الفنى، كشف الفنان أحمد حلمي، خلال ذات اللقاء أنه يحضر فى هذه الفترة لفيلم جديد، كما يتم التجهيز لمسلسل لموسم رمضان 2021، ولكن ما زالت تلك المشاريع فى مرحلة التحضير، وذكر حلمى أنه يعتبر هذا العمل بمثابة أول مسلسل درامى من بطولته، إذ شارك من قبل فى مسلسل من بطولة كرم مطاوع ومن إخراج عادل صادق وهو الذى اكتشفه فى الدراما، حيث قال أحد الإفيهات أمامه فى مرة ليتفاجأ بعد فترة باتصال هاتفى من ابنته تطلبه لمقابلة والدها لعمل جديد، وكان مسلسل “ناس ولاد ناس”.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد حلمي قدم آخر أعماله فيلم “خيال مآتة”، وحقق نجاحاً ملحوظاً فى السينمات، وشارك في بطولته كل من منة شلبى، حسن حسنى، وبيومى فؤاد، وعدد كبير من الفنانين، تـأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.