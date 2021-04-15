أصدرت الشركة المنتجة لمسلسل ” كله بالحب ” بيانا لها قدمت من خلاله اعتذارا لأبطال العمل وذلك على خلفية الانسحابات التي شهدها العمل من جانب المشاركين فيه مثل الفنان ” أحمد السعدني ” والفنان ” مصطفى درويش ” .

وذلك على إثر عرض الحلقة الأولى من المسلسل حيث فوجئ المشاهدين بكتابة إسم بطلة العمل ” زينة ” 3 مرات في التتر بما يخالف العقد المبرم مع الجهة المنتجة .

وجاء في البيان : ” تتقدم إدارة شركة سكرمو ميديا للإنتاج باعتذار واجب إلى كل فريق عمل مسلسل كله بالحب وخاصة الأبطال الرئيسيون للعمل وعلى رأسهم النجم أحمد السعدني والنجمة صابرين والنجم مصطفى درويش والفنانة نور قدري وباقي نجوم العمل كل بإسمه على أخطاء غير مقصودة ظهرت في تترات الحلقات الأولى ” .

وأضاف : ” وتؤكد الشركة إنها تحمل كل التقدير لجميع فريق العمل وتعتز بوجود نجوم كبار مشاركين في بطولة هذا المسلسل .. وتؤكد الشركة أنه تم بالفعل تدارك الأخطاء التي ظهرت في تترات المسلسل بما يحفظ حق وقدر الممثلين الكبار في العمل ” .

يذكر أن مسلسل ” كله بالحب ” من بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفي درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري .. ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي وإخراج عصام عبد الحميد .