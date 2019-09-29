الشيف بوراك يفاجىء يارا بزيارة في بيتها!

كشفت الفنانة اللبنانية يارا عن زيارة الشيف التركي بوراك لها في منزلها وذلك اثناء تواجده في لبنان.

ونشرت يارا صور لها مع الشيف بوراك وعلقت قائلة: “🙋‍♀ وفجأة شوفوا مين فاجأني ونوّرني بزياره عندي بالبيت😍 أحلى وأهضم وأقوى👨🏻‍🍳👌🏻”.

وتابعت يارا: “والله محتارة شو إطبخلو على الغدا🙄 مش عارفه شو بس بدّي إبهروووووووووو شو بتقترحوا ممكن اطبخلو؟؟🤔😹 شكراً “شيف بوراك” لزيارتك🤗 نوّرتني وأسعدتني”.