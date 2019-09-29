الصفحة الرئيسية فن الشيف بوراك يفاجىء يارا بزيارة في بيتها!

الشيف بوراك يفاجىء يارا بزيارة في بيتها!

بواسطة -
0 0
يارا مع الشيف بوراك

يارا مع الشيف بوراك

كشفت الفنانة اللبنانية يارا عن زيارة الشيف التركي بوراك لها في منزلها وذلك اثناء تواجده في لبنان.

ونشرت يارا صور لها مع الشيف بوراك وعلقت قائلة: “🙋‍♀ وفجأة شوفوا مين فاجأني ونوّرني بزياره عندي بالبيت😍 أحلى وأهضم وأقوى👨🏻‍🍳👌🏻”.

وتابعت يارا: “والله محتارة شو إطبخلو على الغدا🙄 مش عارفه شو بس بدّي إبهروووووووووو شو بتقترحوا ممكن اطبخلو؟؟🤔😹 شكراً “شيف بوراك” لزيارتك🤗 نوّرتني وأسعدتني”.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

وصبحيّه لنصبّح عليكم بمفاجأة🙋‍♀ وفجأة شوفوا مين فاجأني ونوّرني بزياره عندي بالبيت😍 أحلى وأهضم وأقوى👨🏻‍🍳👌🏻 والله محتارة شو إطبخلو على الغدا🙄 مش عارفه شو بس بدّي إبهروووووووووو شو بتقترحوا ممكن اطبخلو؟؟🤔😹 شكراً "شيف بوراك" لزيارتك🤗 نوّرتني وأسعدتني😄👍🏻 #يارا #شيف_بوراك #يارا_لوفرز Look who’s in town😍 Thanks for your Visit the best Chef ever @cznburak 🤗👌🏻😌 Always a pleasure meeting you😄💙 #chefburak #best #chef #home #beirut #Yaralb_lovers #Yara

A post shared by Yara (@yara) on

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.