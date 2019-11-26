الشيف بوراك ينعي جدته.. ونانسي عجرم تعزيه

نعى الشيف التركي الشهير بوراك جدته، منذ ساعات قليلة، وذلك عبر حسابه على انستغرام.
ونشر بوراك صورة له مع جدته ونعاها عبر تعليق بالعربية والتركية حيث كتب: “انا لله وانا اليه راجعون انتقلت لرحمته تعالى جدتي وملاكي الغالية”.
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İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raci'un… انا لله وانا اليه راجعون انتقلت لرحمته تعالى جدتي وملاكي الغالية Elinde büyüdüğüm hayatımdaki en değerli varlığım Babaanemi kaybettik..Mekanın cennet olsun..Dualarınızı eksik etmeyin… R.I.P
وقد حرص عدد من الفنانين العرب على تعزية الشيف بوراك كان منهم الفنانتين اللبنانتين نانسي عجرم ومي حريري.