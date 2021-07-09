دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهم البعيدون عن أضواء الشهرة، ومن بين هؤلاء الفنانة المصرية مها أحمد التي ظهر مؤخرًا شقيقها “خالد” الذي لا يعرفه الجمهور.

حيث نشرت “مها أحمد” للمرة الأولى صورة لشقيقها، على حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، حيث كانت في طريقها إلى المغرب وكان معهما في الرحلة الفنان أحمد رزق؛ وعلّقت مها أحمد على الصورة قائلة: “أنا وخالد أخويا وأحمد رزق أحلى صحبه بجد للمغرب”.

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وعلي صعيد آخر، طالبت مها أحمد متابعيها بالدعاء لوالدتها بعد دخولها العناية المركزة، حيث نشرت مها أحمد صورا تجمعها بوالدتها في الطفولة على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وقالت: “أمى حبيبتى في العناية المركزة دعواتكم”.

وكانت الفنانة مها أحمد شاركت جمهورها ومتابعيها في عيد الحب الماضى بفيديو لهدية نجلها عادل مجدي كامل لها، وهي باقة من الزهور المشكلة على هيئة حروف I LOVE U، مع الشيكولاتة، وعلّقت علي الفيديو عبر حسابها بموقع “انستجرام”، قائلة :”قلبي يا ناس، دولا مدلعنى، هابي فلانتين قلب ماما”، ولاقي الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها فور نشرها له.

يُذكر أن مها أحمد ظهرت ضيف شرف في “مسلسل عمر ودياب” بطولة النجمين على ربيع ومصطفى خاطر، وتدور احداث المسلسل حول تعرض «عمر» لإصابة يبتعد على إثرها عن ملاعب كرة السلة، ويتعرض «دياب» للصعق فيبتعد عن عمله في الكهرباء، لتبدأ رحلتهما معًا في البحث عن عمل وكان أول شيء شراء تاكسي بالتقسيط، ومن هنا يتورطا في الديون ويصبح لزاما عليهما تسديدها.

مسلسل “عمر ودياب” بطولة النجوم على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج معتز التونى، إنتاج شركة سينرجى

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