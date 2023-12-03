الفنان أحمد العوضي دائم الحديث عن والده في وسائل الإعلام، وعن تأثيره في حياته وبناء شخصيته، مما أثار فضول الجمهور للتعرّف عليه.

وكان الفنان أحمد العوضي، قد شارك -في وقت سابق- متابعيه وجمهوره عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بأول ظهور لوالده معه في صورة.

والد أحمد العوضي

حيث ظهر الثنائي في صورة منزلية يظهر فيها ملامحهما المتقاربة بشكل كبير، ليوجه العوضي رسالة لوالده قائلاً “ابويا البركةـ ربنا يخليك لينا يا حاج”.

وسرعان ما حظيت الصورة بتفاعل كبير من قبل متابعيه وجمهوره، الذين وجهوا رسائل لوالده بدوام الصحة والعافية، وللتعليق على التشابه الكبير بينهما، حيث كتب أحدهم على الصورة “الله يبارك في عمره يارب”، بينما كتب آخر “ربنا يخليه يارب ويطول في عمره يارب”.

أحمد العوضي: والدي رباني بعد وفاة أمي وعمري 9 سنوات

وكان النجم أحمد العوضي، قد كشف أن والدته توفيت وهو طفل لم يتجاوز الـ9 سنوات، ووالده من قام بتربيته، وكانت نشأته في بيت صغير لا يتعدى الـ60 مترا.

قال النجم أحمد العوضي، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويذاع على قناة DMC: «عندما قررت أن أكون ممثلا، كنت محملا بخبرات كثيرة، وتجارب من الشارع، وأذهب حاليا لعين شمس تقريبا كل أسبوع، وأسمع آرائهم وصدى الدور الذي قدمته».

فيلم «الإسكندراني»

وكان العوضي قد تعاقد على بطولة “فيلم الإسكندراني” للمخرج خالد يوسف، بعد نجاحه في موسم رمضان 2023 وتقديمه شخصية “جابر الكوماندا” في “ضرب نار“، وهو يُعد البطولة الأولى له في السينما المصرية مع عودة المخرج خالد يوسف الى السينما بعد آخر أعماله فيلم “كارما”، حيث قدّم في رمضان الماضي مسلسل “سره الباتع”، ويشارك في بطولته: زينة وبيومي فؤاد وحسين فهمي وصلاح عبدالله ومحمود حافظ ومحمود الليثي وانتصار وخالد سرحان ومحمد رضوان.

آخر أعمال العوضي مع ياسمين عبدالعزيز

يذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي مع زوجته ياسمين عبدالعزيز مسلسل “ضرب نار” من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

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