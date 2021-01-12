علي الرغم من مرور سنوات طويلة وظهور العديد من الفنانين علي الساحة الفنية ، ولكن يحن الكثير من الأشخاص الي زمن الفن الجميل ونجومه وأعمالة الراقية الذي جاءت في تلك الفترة، دون الإساءة إلي أحد أو إستخدام ألفاظ مسيئة كما يحدث اليوم، ظهر اليوم مجموعة من الفنانين الجدد علي الساحة الفنية منهم من تمسه صله بأحد الفنانين القدامي. وبعض مشاهير زمن الفن الجميل اختاورا أن يبتعد أبنائهم وأحفادهم عن الفن والبحث عن مجال أخر يعملون به. ولكن يبقي الشغف لدي الجمهور العربي بالتعرف علي أبناء وأحفاد هؤلاء النجوم في كلتا الحالتين.

ومن بين هؤلاء، حفيدة الفنانة الكويتية سعاد عبدالله، الشابة التى أشعلت السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة وتداول روّاد مواقع التواصل صورة لها وهي تقوم بطبع قبلة حانية على رأس جدتها. وآخري لها منفردة، قارونوا من خلالها ملامحها بملامح جدتها الفنانة الكبيرة، واستطاعت تلك الصورة أن تحصد تفاعلاً كبيراً، كما أكد الجمهور أن تلك الشابة تُعد “صورة طبق الأصل” من جدتها.

الفنانة القديرة سعاد عبدالله مع حفيدتها

ولدت النجمة سعاد عبدالله في 2 سبتمبر 1950 في مدينة البصرة جنوب العراق 7 لعائلة عراقية الأصل. ثم تزوجت من المخرج الكويتي فيصل الضاحي وحصلت بعد زواجها منه على الجنسية الكويتية. وتعتبر 8 من أبرز الفنانات في الخليج والوطن العربي. وتلقب بـ “سندريلا الشاشة الخليجية”.

والتحقت سعاد عبدالله بالمعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1975 وتخرجت منه بتقدير جيد جداً عام 1979. وبدأت مشوارها الفني في عام 1963 مع الفنان الراحل محمد النشمي في برنامج تلفزيوني بعنوان “ديوانية التلفزيون”. وساهمت في العديد من الأعمال الوطنية في فترة الغزو العراقي للكويت، واثناء فترة وجودها في القاهرة. وقدمت العديد من الأعمال الكوميدية والتراجيدية ما بين مسلسلات ومسرحيات وبرامج وفوازير وسهرات تلفزيونية وأوبريتات ومسلسلات إذاعية خلال مسيرتها الفنية.

تنوعت أعمال سعاد عبدالله بين المسلسلات والمسرحيات والبرامج وهي أول فنانة خليجية تقدم برامج فوازير ومسابقات، حيث قدمت برنامج مسابقات رمضان شاركها فيه الفنان عبد الحسين عبد الرضا وحمل اسم أمثال وغطاوي وذلك بأسلوب خليجي. وحصلت الفنانة الكويتية على جائزة المرأة العربية لعام 2021 في لندن، تكريمًا لما أنجزته في 5 عقود في الحركة الدرامية .