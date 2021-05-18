تألّقت مصصمة الأزياء اللبنانية ​داليدا عياش​ بإطلالتها المميّزة، برفقة زوجها الفنان اللبناني ​رامي عياش​، في حفل زفاف الفنانة اللبنانية ​سابين​، على رجل الأعمال اللبناني سيرج عيد، في قبرص.



وإرتدت داليدا فستاناً قصيراً باللون الأخضر، بأكمام طويلة منفخة، تميّز بفتحة عن الصدر على شكل V، مع تفصيل الرقبة العالية، من علامتها الخاصة Dalida Ayach Boutique.

كما نسّقت داليدا إطلالتها بحذاء مكشوف باللون الأبيض، بتفصيل يعانق الكاحل من علامة Bottega Veneta، وبالإضافة الى ذلك زيّنت إطلالتها بقرطين منسدلين من تصميم Aurore Ezzedine، وإرتدت نظارة شمسية باللون الأسود.









وكان البوب ستار رامي عياش قد كشف انه متواجد وزوجته مصممة الازياء داليدا عياش في “لارنكا” ليقف إشبينًا للعريس سيرج عيد بسبب الصداقة التي تجمعهما قبل ان تجمعهما الشراكة في مطعم “لبنان” الذي يملكه عياش والذي سيفتتحانه في مدينة لارنكا في قبرص حيث يقيم سيرج وعائلته.

نذكر أن سابين حامل بأشهرها الاولى بمولودها الأول.