في وقتٍ سابق، نشرت الإعلامية راندا جبر صور جمعتها بالفنان أحمد السقا وعائلته، على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، خاصة أنها تجمعها معهم صداقة قوية. وخلال الصور ظهرت فاطمة السقا شقيقة الفنان، في أول ظهور لها على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهر أيضًا ابن شقيقها ياسين السقا.

حيث اصطحب «السقا» خلال عطلته في قرية هاسيندا بالساحل الشمالي والدته وأولاده وشقيقته، وأعاد عدد من روّاد مواقع التواصل الإجتماعى نشر تلك الصور لشقيقة الفنان وإبنه ووالدته نادية السقا، وذلك تزامنا مع أزمته الأخيرة مع صناع “مسلسل نسل الأغراب” الذي انتهي عرضه قبل أيام، بموسم رمضان 2021.

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من ناحية أخري، ردت فاطمة السقا على الفنانة مها أحمد التى هاجمت بطلي مسلسل ” نسل الأغراب” بطريقه غير مباشرة، حيث قالت الأولي عبر منشور بموقع “فيسبوك“: “الكلام ده موجه ليكى يا أستاذة بدل ما تفضلى تمسحى ردى كل شوية، ‎ابهرتينى يا مها بأخلاقك العالية وانك افتكرتى العيش والملح اللى كلتيه فى البيت بتاع الفنان اللى مش عارفة تقولى اسمه بس”.

واضافت فاطمة: عرفتى تقولى عليه “ندل” اللى هو احمد السقا، بس انا بقولك قدام الناس قطع لسان اى حد يقول عليه كده لانه راجل اكرمك ووقف جنبك انتى و مجدى بدل المرة ألف.

وتابعت فاطمة: “وامير كراره بردو راجل جدع ومحترم للى ما يعرفهوش فى البوست بتاعك ده، معرفش ايه الفرص اللى كانت عندك اللى كان يتمنى يشتغل معاكى فيها زمان بس هو اى حد يتمنى يشتغل معاه دلوقتى اكيد”.

أضافت: “كلمة الدور بينادى صاحبه دى بتاعة افلام، ما بتتقالش فى الحقيقة، كفايا دراما وتشويه للناس، وبعدين هما كممثلين مش مطالبين يقفو جنبك ولا يجيبولك ادوار على فكرة، دى رؤية مخرج وناس بتوع كاستنج”.

استكملت: “الحقيقة انا مش عارفة انتى عايزة ايه، انا مش شايفة بعد العشرة الطويلة اللى انتى قولتى عليها غير كمية الحقد والسواد والشماتة اللى كانو متداريين ورا ابتسامة كدابة معرفش انتى ازاى كنتى بتدخلى بيوتنا الصراحة وانتى ست وحشة كده”.

اختتمت: نسيت اقولك، السب والتطاول ده بيدل على الاصل، واحنا بقى ولاد ناس مع اننا عندنا كلام كتير اوى يتقال”

جدير بالذكر أن فاطمة السقا شقيقة الفنان أحمد السقا حذفت المنشور الذي كانت تهاجم فيه مها أحمد لاحقا من حسابها عبر موقع “فيسبوك”.

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