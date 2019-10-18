الصّور الأخيرة لشقيق علا الفارس.. توفي بعد شهر من رحيل والدته!

نعت الإعلامية الأردنية علا الفارس، شقيقها الشاب ناصر تحسين الفارس، عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت علا لدى إعلان وفاة شقيقها: “انتقل الى رحمه الله تعالى قبل قليل اخي ناصر تحسين الفارس …له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى .. اللهم عوضه شبابه بالجنة واغفر ذنوبه وكفر عن سيئاته ، اللهم انزل عليه رحمتك وتقبله بقبول حسن اللهم لا اعتراض”.

وناصر الفارس، هو شقيق علا من والدها فقط، ويقطن ويعمل في فلسطين، وهو من مواليد عام 1977 أي أنه يبلغ من العمر 42 عاما.

وفقد ناصر والدته منذ نحو شهر فقط، حيث نعاها عبر حسابه على فيسبوك في الحادي عشر من سبتمبر الماضي.

وتداول أصدقاء وأقارب ناصر، عددا من صوره على سرير المرض، وقالوا إنه كان يعاني من السرطان، تمكن من هزيمته.

وفي الصور، بدا ناصر ضعيف البنية، ظاهرة عليه علامات الإرهاق والتعب.

وفي لقطات أخرى، ظهر ناصر مع شقيقته علا وابنته سلمى.