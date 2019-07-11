الطبيب يسمح لـ ريهام سعيد بالزيارة لمدة 48 ساعة ولكن ” ممنوع القبلات “

نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا أعلنت به عن سماح الأطباء لها باستقبال الزيارات .

وذلك قبل سفرها يوم السبت المقبل لاستكمال العلاج .

وكتبت ريهام سعيد قائلة : ” بشكر الناس بجد الدكتور سمح بالزيارة وهأقدر أكون فى استقبال أى حد كان عايز يشوفنى خميس وجمعة من 12 إلى 6 ” .

وتابعت : ” عارفة إن الناس كلها فى الساحل فى الويك إند أنا بس بقول إنه سمح بالزيارة عشان فيه ناس حلفتنى ، بعد كده أنا مسافرة السبت إن شاء الله ، بس ممنوع القبلات يعنى البوس ” .

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد أصيبت بميكروب شديد في الأنف من الداخل وخضعت لعملية جراحية دقيقة وهي الآن تخضع لعلاج مكثف وستسافر لمتابعة الحالة فى الخارج .