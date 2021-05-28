أحدثت الطفلة السعودية الشهيرة ريناد صاحبة الفيديوهات العفوية والمضحكة عبر تطبيق “سناب شات” والتي اشتهرت في طفولتها بردودها الساخرة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول تداول صور حديثة لها.

وجاءت الضجة حول ريناد بسبب التغير الجذري في ملامحها بعيد ميلادها السادس عشر، إذ أصبحت شابة.

وتفاعل المتابعون مع ريناد بين مهنئ لها بعيد ميلادها وآخر منتقد لها، فيما جاءت غالبية التعليقات في تساؤل واضح عن سر اختلاف ملامحها وهل قامت بعملية تجميل أو هي مجرد فلاتر؟.

وجاء في التعليقات: “البوست الجاي نلاقيك متزوجة وعندك عيال يا سرعة ما تكبرين”.

وقالت متابعة: “شلون كذا صرتي كبيرة بسرعة بس أبي أعرف شي واحد شفافيك فلتر ولا نفختيهم أتمنى انه فلتر لانه توك صغيرة على كذا عمليات”.

وقالت أخرى: “واو ما شا الله تهبلين كل عام وانت بخير يا أحلى ريناد اتمنى ترجعين مثل قبل وتضحكينا صراحة من زمان ما تابعنا لك مقاطع تضحك”.

وكانت ابتعدت ريناد قليلا عن مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بعض التعليقات تعرضت للكثير من النقد وهو ما دفعها للابتعاد قليلاً عن الأضواء وعادت بعد أن أصبحت شابة.