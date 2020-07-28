نشر الفنان المصري ” تامر هجرس ” مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة إبنته ” تمارا ” في مناسبات ومراحل عمرية مختلفة .

وذلك احتفالا منه بعيد ميلاد إبنته حيث أعرب من خلالها عن حبه الشديد لها وأنه محظوظا للغاية لكونه أبا لفتاة مثلها .

فكتب في تعليقه على الصور قائلا : ” طفلتي الصغيرة عيد ميلاد سعيد .. محظوظ إني باباكي .. قلبك من دهب وروحك كلها حب .. شمس الابتسامة .. الضحكة اللي بترفعني إلى أعلى سحابة .. بتزيدي حكمة و قوة ” .

وتابع : ” إنتي هديتي من ربنا .. خليكي كويسة وبخير عشان تخلي العالم أفضل .. النهاردة و كل يوم قلبي معك دايما .. ربنا يحفظك ويحميكي ويهديكي الصراط المستقيم دائما يا حبيبتي يا تمارا .. بحبك ” .