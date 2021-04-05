للمرة الأولى منذ إعلان مرضها، نشرت الفنانة العمانية فخرية خميس على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة حديثة لها أظهرت التحوّل الذي طرأ على شكلها بعض خضوعها لعلاج السرطان.

وأشار بعض المتابعين تعليقاً على الصورة إلى أنها ربما فقدت شعرها نتيجة تلقيها العلاج الكيميائي. وبدورها وجّهت خميس إلى هؤلاء رسالة كتبت فيها: “بسم الله ما شاء الله تبارك الله، مسيتم بالخير يا وجه الخير، جزاكم الله خير على دعواتكم الطيبة ربي يتقبّلها منكم. رحم الله موتاكم وأطال في أعماركم والشفاء لمرضاكم يا الله”.

وأضافت: “لله الحمد والشكر بفضل الله سبحانه وتعالى وعنايته بدأ يتلاشى المرض مع الاستمرار بالعلاج الموجه والمعزز بمعدل كل ثلاث أسابيع إلى نهاية أكتوبر وأيضاً رح أبدأ جلسات الاشعاع يومياً لمدة شهر ونصف تقريباً ابتداء من يوم الأحد 4.4.2021”.

ويُشار إلى أن شائعة انتشرت أخيراً وتزعم وفاة فخرية خميس. وهو ما ردّت عليه الأخيرة من خلال فيديوهات نشرتها عبر خاصية القصص المصورة “ستوريز” الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام”، ونفت فيها كل ما أًُشيع عنها، مؤكدةً أن صحتها تشهد حالة من المد والجزر وأنها تتحدّى المرض وتقاومه.

وطلبت فخرية من متابعيها عدم تصديق أي خبر قبل التأكد من صحته. وأتى هذا بعدما أعلنت في وقت سابق خضوعها لعملية جراحية من أجل استئصال الثديين وأورام خبيثة في غدد لمفاوية تحت الإبطين.