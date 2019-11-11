الظهور الإعلامي الأول لشقيق هيثم أحمد زكي.. شاهدوا كيف تلقى خبر وفاته وهذا ما كشفه عنه!

كشف رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “القاهرة الآن”، على قناة “العربية الحدث”، كواليس تلقيه خبر وفاة أخيه، ‏وكيف كانت علاقتهما منذ الطفولة وحتى وفاة هيثم‎.‎

وأوضح رامي ‏أنه علم بخبر الوفاة من والده، ولم يصدق في البداية، معتبراً الأمر مجرد شائعة أو مزحة سخيفة، لكنه تيقن ‏فيما بعد من الأمر وحزن حزناً شديداً‎.‎

وأضاف أن هيثم كان يكبره بست سنوات، وعاشا معاً حتى أصبح عمر رامي ست سنوات، ثم أراد والده ‏عز الدين بركات بعد وفاة الفنانة هالة فؤاد أن يأخذهما للعيش في لندن، لكن لم يحدث ذلك، فسافر رامي ‏ووالده، وظل هيثم في مصر حتى لا يعيش بعيداً عن والده الفنان أحمد زكي‎.‎

وتابع أن هيثم أخبره منذ ثلاثة أشهر أنه يريد السفر للندن، ليعيش معه، قائلاً: “كان ناوي يتجوز إنجي ويجوا لندن ‏يستقروا هنا ويشتغل معايا ويغير حياته… كنا بنحب بعض جداً.. وعمر ما المشاعر اتغيرت بيننا”.‎



أكد رامي أن أصدقاء هيثم الذين حضروا العزاء، مثل الفنان محمد إمام والفنان خالد سرحان والفنان عمر متولي، قدموا له المواساة وأعربوا عن ندمهم لأنهم لم يقتربوا من هيثم في حياته ‏بالقدر الكافي، ولكن رامي شعر بالامتنان لهم لأنه شعر بكم الحب الذي يكنونه له، كما قال إن هيثم لم يعان من أي مشكلة ‏صحية سوى الصداع الذي ربما يكون اشتكى منه مرة واحدة”.‏

وصرح رامي أن هيثم كان يُذكره دائمًا أنهما جاءا من أم واحدة وأن ذلك أقوى من الصلة من جهة الأب، وأنه ‏كان يخبره بالنصائح التي اعتادت الراحلة هالة فؤاد على توجيهها له لأنه الأخ الأكبر، وأنه يجب عليه ‏الاعتناء برامي لأنه الأخ الأصغر.‏