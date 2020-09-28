كشفت وسائل إعلام يابانية عن العثور يوم أمس على جثة الممثلة اليابانية ” يوكو تاكيوتشي ” البالغة من العمر 40 عاما داخل منزلها في طوكيو .
حيث وجدها زوجها الممثل ” تايكي ناكاباياشي ” مشنوقة في غرفة نومها بمنزلهما .. وتم نقلها إلى المستشفى إلا إنها كانت قد فارقت الحياة .
وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث الذي يشتبه بإنه حادثة انتحار .
يذكر أن يوكو تاكيوتشي من الممثلات الشهيرات في اليابان وظهرت في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية خلال مسيرتها المهنية .
كما حصلت على عدد من جوائز الأفلام وتم ترشيحها لجائزة الأوسكار اليابانية لأفضل ممثلة عام 2004 .