كشفت وسائل إعلام يابانية عن العثور يوم أمس على جثة الممثلة اليابانية ” يوكو تاكيوتشي ” البالغة من العمر 40 عاما داخل منزلها في طوكيو .

حيث وجدها زوجها الممثل ” تايكي ناكاباياشي ” مشنوقة في غرفة نومها بمنزلهما .. وتم نقلها إلى المستشفى إلا إنها كانت قد فارقت الحياة .

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث الذي يشتبه بإنه حادثة انتحار .

يذكر أن يوكو تاكيوتشي من الممثلات الشهيرات في اليابان وظهرت في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية خلال مسيرتها المهنية .

كما حصلت على عدد من جوائز الأفلام وتم ترشيحها لجائزة الأوسكار اليابانية لأفضل ممثلة عام 2004 .