كشفت شرطة مومباي الهندية عن انتحار الممثل الهندي الشهير ” سانديب نهار ” وهو في العقد الثاالث من عمره والعثور على جثته في منزله يوم أمس الإثنين .

وذلك بعد ساعات من نشره لمقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” تحدث فيه عن سوء حالته النفسية وعزمه على إنهاء حياته والأسباب التي أدت به إلى ذلك .

فقال سانديب نهار : ” كان يجب أن أنهي حياتي منذ فترة طويلة ولكني اخترت أن أنتظر على أمل أن تتحسن الأمور للأفضل ولكن لم يحدث أي جديد .. والآن ليس لدي أي مكان أذهب إليه ولا أعرف ماذا سيحدث بعد ذلك بعد إقدامي على هذا الأمر ” .

وتابع : ” لقد شاهدت أنواع الجحيم في حياتي .. عندي طلب واحد بعد رحيلي لا تتحدثوا مع زوجتي كانشان ولكن احرصوا على علاجها ” .

وأشار سانديب في حديثه إلى إنه وزوجته كانا يعيشان علاقة غير طبيعية مليئة بالخلافات والمضايقات والنزاعات وتعرضه للابتزاز على مدار عامين من جانبها ومن جانب والدتها .. ومع ذلك أكد على إنه لا ينبغي تحميل أي شخص مسئولية وفاته .

ووفقا لتحقيقات الشرطة الهندية إنه تم العثور على سانديب نهار فاقدا للوعي في شقته في ضاحية جوريجاون إذ قامت زوجته كانشان وأصدقاؤه بنقله إلى المستشفي ولكنه كان قد فارق الحياة وهو ما أعلنه الأطباء فور وصوله إلى المستشفى .