استفزت العراقية مودل شمس متابعيها بعد قيامها بمسح إبطها في بث مباشر عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتثبت عدم استعمالها اي مستحضرات لتبييضه.

وفي التفاصيل، علقت احدى المتابعات كاتبة: “سؤال الابط كيف هيك فوتوشوب او تحطي ميك اب للابط كيف هيك” فما كان من شمس الا انا قامت بمسح ابطها امام متابعيها لاثبات انها لم تستعمل اي مستحضرات تجميله.

وقالت “يعني حيل بالغتي حيل مو شوية” وهو تقوم بعرض المنديل الذي استعملته.

وقد اثار هذا المشهد استفزاز المتابعين حيث جاءت التعليقات على الشكل التالي: “طيب و الفلتر شنو وضعه … استخفاف بعقول الناس لابعد درجه” و “ناس كل همها بياض ابطها واستعراض تف على كذا اشكال” و “استخفوا والله فصخوا عقولهم وحيائهم لهادرجه يأثر فيهم تعليقات المتابعين و اراء الناس توريهم ابطها ارضاءً لهم ”.