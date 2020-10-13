أثارت مشهورة “سناب شات” السعودية العنود العيسى موجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية، بعد نشرها لمقطع فيديو وصفه كثيرون بالفاضج.

وقد اضطرت العنود العيسى لاحقا لحذف مقطع فيديو والذي كشفت فيه عن مؤخرتها، من حسابها في تطبيق “سناب شات” والذي أحدث ضجة عارمة بين السعوديين وأثار غضب الكثيرين.

وتصدر هاشتاغ #العنود_العيسى موقع “تويتر” فضلًا عن بحث الجمهور عن مقطع العنود العيسى وسنابها، وسط اهتمام من جانب الكثيرين، الذين انتقدوا ما فعلته العنود العيسى مشككين في جنسيتها السعودية، فضلًا عن مطالب بالتوقف عن متابعتها كون الاهتمام بها يزيدها شهرة.

وبالرغم من حذف العنود العيسى للمقطع عبر “سناب شات” إلا أنها تركت العديد من التغريدات عبر حسابها في موقع “تويتر” والتي أثارت بها جدلًا أكبر بين متابعيها. وجاء في تغريدات العنود العيسى قولها: “ما ودي اتنمر على احد بس قبل لا تتكلمون بأحد يا ليت تشوفون انفسكم بيبي وشكراً اذا ما عندكم مرايات بتصدقلكم بمرايات”.

ما ودي اتنمر على احد بس قبل لا تتكلمون بأحد يا ليت تشوفون انفسكم بيبي وشكراً اذا ما عندكم مرايات بتصدقلكم بمرايات — العنود العيسى (@Alanoudalissa7) October 12, 2020

وأضافت: “ابو ثنين صانتي يحسبني اتفصخله نكته 2020 الله يخلف عليكم بس”، متابعًة: “بيبي قولولي شي أتابعه وانا اكل شي قديم بما اني مغبره”،

ابو ثنين صانتي يحسبني اتفصخله نكته 2020 الله يخلف عليكم بس — العنود العيسى (@Alanoudalissa7) October 12, 2020

وعقبت: “مسكت معاي طاش مطاش كذا عارفه غبار بس فجاه مسكت معاي ولا mean girls looool”.

مسكت معاي طاش مطاش كذا عارفه غبار بس فجاه مسكت معاي ولا mean girls looool — العنود العيسى (@Alanoudalissa7) October 12, 2020

وكانت قد نشرت العنود العيسى فيديو سابقا تحكي فيه قصة اغتصابها في انهيار وبكاء شديدين؛ ما أثار الرأي العام السعودي وانطلق حينها هاشتاج بعنوان “انتحار توباكي”، وهو اسم الشهرة للعنود العيسى.

وبدأت قصة العنود الطالبة السعودية المبتعثة للدراسة في الولايات المتحدة، على مواقع التواصل، في ديسمبر العام الماضي، حينما نشرت مقطعا عبر “يوتيوب” عبارة عن مقاطع مجمّعة تحكي فيها قصتها وكيف أصبحت فتاة يصفها الآخرون بـ”الفاسدة”، وادعت أن السبب وراء هذه السلوكيات هو تعرضها للاغتصاب على يد ابن شقيقتها.