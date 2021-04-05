كشفت خبيرة التجميل العنود اليوسف عن جنسيتها وعن سبب ارتدائها النقاب وذلك اثناء اجابتها على سؤال من احد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعرضت العنود اليوسف جوازين سفر احدهما سعودي وعلقت كاتبة: “زوجي سعودي وانا تونسية.. وعشان جمالي البس نقاب عشان زوجي يغار علي”.

وكانت العنود اليوسف قد صدمت متابعيها، منذ فترة، بعد أن نشرت مقطع فيديو محتواه مثير للجدل شكت من خلاله من تعامل زوجها معها وتجاهله لها، حيث أعلنت أنها ستغلق الحساب بشكل مؤقت بسبب مرورها بأزمة نفسية.

وقالت العنود اليوسف إن زوجها لا ينتظرها أبداً ويسمح لها بالخروج كثيراً دون أن يشعرها بقلقه عليها، وحكت في المقطع المتداول: “الرجل مو قاعد يناظرني أبدا، لما اجي اطلع، يقلي اطلعي حتى ما يقلي اطلعي ما يسأل عني، يجي متأخر شوي بالليل عشان يحط راسه وينام يعرف إني نمت وخلصت، لما أقوم ما يحط عيني بعينه نهائيا، يعني تخيلو لي 5 أيام مدري 4 أيام، أساله أقله أنا فيني شي؟ أنا فيني قصور أنا مقصرة بحاجة، يقول لا انت مافيك قصور، من يطلع يتركني“.

وأكملت: ”تخيلوا بنات، لما اجي اكلمه واتساب لقيته حاظرني، لما جيت سناب شات وسالته ما يرد يهمش، لما اجي اكلمه أواجهه مو عارفة اكلمه لإن مايناظرني، تمنيت لو فيه سبب، لو فيه سبب ممكن اقول، لكن انتوا متخيلين إن هذا كله من دون سبب، أساله أساله وما يجاوب، جه أمس، قلي يا العنود ما ودك تروحين تغيرين جو ببيت أهلك، اقله لا انا عندي شغل، قلي لا علشان تغيرين جو، وهو ما يبيني“.

وتحدثت العنود اليوسف أيضاً عن افتعال زوجها للمشكلات معها، بقولها: ”لما اجي اقدمله اكل واحطه بالصالة، على أتفه الأسباب يسوي مشكلة، اقله انا فيني شي انا غلطت عليك بشي، يقلي انت مافيك الا العافية ما جاني منك قصور، لكن ما يبغى يشوفني بتاتا“.