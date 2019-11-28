الغاء قرار منع لينا الفيشاوي من السفر

نشرت ​لينا الفيشاوي​ كريمة الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ مقطع فيديو لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي تبكي، كاشفة ان قرار منعها من السفر قد تم إلغائه، واعدة المتابعين بأنها ستعود إلى مصر قريبًا.

وقالت لينا: “لا أستطيع منع نفسي من البكاء كثيرًا، قرار منعي من السفر تم إلغائه، وأستطيع العودة إلى بلدي الآن وزيارة عائلتي”.

الجدير ذكره ان لينا الفيشاوي كانت اعلنت سابقا أنها لا تستطيع زيارة مصر بسبب والدها الذي أخذ حكم محكمة بمنعها من السفر مجددا إلى إنكلترا حيث تقيم مع والدتها.