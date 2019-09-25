الفاشينيستا خلود تغيّر شكلها بالكامل تجميل مع مكياج.. ما علاقة مايا دياب!؟

خلال مشاركتها في اعلان جديد، فاجأت الفاشينيستا خلود متابعيها بمجموعة من الصور الجديدة والتي بدت فيها بشكل مختلف تماماً وبملامح لا تشبهها بسبب ألوان المكياج والتصوير القاتمة فبدت تشبه الى حد كبير النجمة مايا دياب، التي تعتمد دائما على تلك الالوان في اطلالاتها.

وبدت خلود بملامح مختلفة تماما عن اطلالاتها السابقة، ولفتت الانظار لانتفاخ شفتيها وموديل ذقنها المسنن وكأنها اجرت جراحات تجميلة لتكبير شفتيها وتكساس للذقن، الا انه في الحقيقة كل المسألة خدعة جمالية بالمكياج.

ورغم غرابة اطلالتها بمكياج برونزي قوي واعتمادها على تقنية الكونتورينغ لتحديد الذقن والمكياج الدقيق لتبدو الشفاه منتفخة، الا ان اطلالتها نالت اعجاب اغلب متابعيها الذين تغزلوا بجمالها وملامحها الجذابة وشبهها العديد منهم للفنانة اللبنانية.