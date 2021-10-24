حرص عدد كبير من النجوم والنجمات في مصر والوطن العربي على المشاركة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة. لهذا العام 2021.

وتنافست النجمات للظهور بإطــلالة مميزة وأنيقــة على السجادة الحمراء، ولكن وقعت جميعهن في خـطــــأ واحد إذا ارتــدت معظم النجمات فساتين ذات شــق ممتد لأعلى الساق، وبفتحة صـدر ممتدة لأسفل البطن، وهو ما جعل الإطلالات قريبة الشبة ببعضها، بالإضافة إلى تكرار الألوان.

ومن النجمات اللاتي وقعـــن في هذا الخطـــأ كل من ثراء جبيل، وأمينة خليل، وأمل بوشوشة، أسماء جلال، ورزان مغربي، وجيسي عبدو، وجيلا هشام، ومي الغيطي، وعلا رشدي، وشيرين رضا، وسارة عبدالرحمن، وبسنت شوقي.

ولكن جاء في أعلى قائمة الفساتين الأكثر جراءة في حفل ختام المهرجان، فستان الإعلامية ريا أبي راشد، حيث كانت خاطفة للأنظار بفستان أحمر أنيق وتركــت شعرها منســـدلًا على ظهرها مما زاد من جمالها.

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هذا وقد أُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمـائي 2021، مساء الجمعة 22 أكتوبر، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين تألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.

وخلال هذه الدورة كُرِم النجم المصري أحمد السقا، بجائزة الإنجاز الإبداعي، تقديرا لمشواره السينمائي الطويل، حرص السقا على إهداء الجائزة لكلا من الفنانين الراحلين سمير غانم، دلال عبد العزيز، ثم واصل الإهداء إلى والد رجلي الأعمال نجيب وسميح ساويرس، وانتهاء بوالده صلاح السقا، والدته، وزوجته وأفراد أسرته٠

كما منح مهرجان الجونة السينمائـي في دورته الخامسة جائزة أفضل موهبة عربية فى الشرق الأوسط، التى تقدمها مجلة فارايتي، للمخرج المصري عمر الزهيري، مخرج “فيلم ريش“، والمشارك ضمن عروض المسابقة الرسمية.

وكان قد شارك في هذه الدورة نحو 80 فيلما وحضرها نحو 1000 ضيف من جميع أنحاء العالم، وعرض المهرجان 37 فيلمًا روائيًا طويلاً و15 فيلماً وثائقيًا و23 فيلمًا قصيرًا إضافة إلى 6 أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.

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