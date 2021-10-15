عبر والد الفنانة المصرية ياسمين صبري عن غضبه من تجاهلها لحفل زفاف شقيقها وذلك عبر تدوينة هاجم من خلالها ابنته ووالدتها وأخواتها بسبب رفضهن حضور حفل زفاف شقيقهن بلال صبري الذي سيقام الجمعة.

ونشر الدكتور أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، صورة لنجله بلال صبري عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، وأرفقها بتعليق: “فرح ابني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغرهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع، أصبح لابني أخوات جدد وأم جديدة، حفظه الله من الشياطين”.

واستعان أشرف صبري بمقولة “الفلوس تغير النفوس”، تعبيرا عن غضبه من تجاهل ابنته ياسمين صبري لزفاف شقيقها وفق المتابعين، بعد زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

ونشر والد ياسمين صبري، صورة أخرى لابنه بلال وهو يقبل رأس زوجة والده، وكتب عليها: “حبيبي.. ربنا بيدي ام ما خلفتش وبيدي اخوات أحن من اخواتك وربنا يخلي ايامك كلها سعادة يا ابني وحب ولا وجود في حياتنا لناس ليس لهم قيمة في حياتنا فملأت قلوبهم حقد وكره فقط لان معاهم فلوس فعلا الفلوس بتغير النفوس”.

أما شقيق ياسمين صبري، بلال، فنشر صورة لزوجته عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، وعلق عليها قائلا: “ألف شكر وحب وتقدير لأحن انسانة علي، كارمن انتي امي واهلي واخواتي عوضتيني عنهم وشرفتيني مع ابويا ربنا يخليكو ليا”، ولكنه حذف المنشور لاحقا لأسباب مجهولة.

ومن الواضح أن هناك خلافا غير معلن بين عائلة ياسمين صبري، ورسالة والدتها تؤكد أن العائلة تشهد قطيعة كبيرة؛ وهذا هو سبب عدم حضور والدها حفل زفافها في عام 2020.