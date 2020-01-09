الفنانة أروى تصدم الجميع بتعليقها على حادثة فيلا نانسي عجرم.. شاهدوا ماذا قالت!

لفتت الفنانة اليمنية أروى أنظار المتابعين بسبب تعليقها على حادثة منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وظهرت في مقطع فيديو أشارت فيه إلى أن ما حدث أمر صعب جداً وتجربة غير سهلة.

وأضافت أنه ليس بالأمر العادي أن يدخل شخص إلى المنزل ويهدد الفنانة وزوجها وبناتها. وتمنت لهم أن يتخطوا هذه المحنة بسرعة وأثنت على نانسي وعلى حبها للخير.

واعتبرت أن ما يحدث هو بدافع الجوع الذي بدأ يظهر في لبنان بحسب قولها بعد انطلاق الاحتجاجات الشعبية. وذكرت أن ما فاقم الأزمة هي الأوضاع المالية وعدم قدرة الناس على سحب أموالهم من المصارف إضافة إلى تعرض بعض المصارف للاعتداءات.

وتمنت ألا تزداد الأوضاع في هذا البلد سوءًامعتبرة أن هذا ليس سوى البداية. وأحدث التعليق ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وأطلق موجة واسعة من الجدل حيث أشار بعض المتابعين إلى أن مرتكب السرقة تلقى عقابه وأن الجوع لا يبرر هذا.

فيما أعرب آخرون عن تعاطفهم معه واعتبروا أن زوج الفنانة يستحق العقاب أيضاً.