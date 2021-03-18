غيّب الموت الفنانة المصرية منى بدر، الخميس، الـ 18 من مارس/ آذار، عن عمر ناهز الـ 85 عاما، بعد تعرضها لأزمة صحية، فيما لم يكشف عن مكان الجنازة بعد.

وكتب النجم يحيى خليل، عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، قائلًا: “توفيت صباح اليوم صديقتي نجمة من الزمن الجميل ماري النجار، اللي اتعرفت في السينما المصرية باسم مني بدر، وقامت ببطولة فيلم فتى أحلامي أمام العندليب عبد الحليم حافظ، واستقرت في الولايات المتحدة بمدينة شيكاغو، منذ نحو 30 سنة”.

ومنى بدر ممثلة مصرية مواليد الـ 15 من نوفمبر عام 1936، اكتشفها عبدالحليم حافظ وقدمها معه في فيلم «فتى أحلامي» عام 1957، وأصبح هذا الفيلم هو الأول والأخير للفنانة (منى بدر)، ذات الوجه الذي شدا له العندليب الأسمر «خسارة.. خسارة».

وبدر من أصول سورية، وحصلت على شهادتها الثانوية عام 1955 من مدرسة «القلب المقدس» بالقاهرة، واختيرت كـ«ملكة جمال مصر» في العام التالي، وهو ما رشحها للبطولة المشتركة مع (حليم) و(عبدالسلام النابلسي) والوجه الجديد (سهام).





وبعد عرض الفيلم حققت نجاحًا كبيرًا، ولكنها عزفت عن أضواء السينما فيما بعد، واختارت الابتعاد عن الفن، وعملت في أحد بنوك القاهرة قبل أن تتفرغ لحياتها المنزلية.

ورغم الاهتمام الإعلامي والجماهيري بمتابعة أخبارها، إلا أنها لم تعد مجددًا إلى السينما المصرية، واختارت الظهور في أدوار ثانوية بعد سنوات طويلة بفيلمين بإنتاج سوري ولبناني هما: «كلنا فدائيون» عام 1969، «سواقة التاكسي» عام 1989.عن عمر ناهز الـ 85 عاما