تحدثت الفنانة ميار الببلاوي عن الفنان ياسر جلال وقالت إنه لم يساعدها في فترة من الفترات كانت تحتاج فيها إلى عمل وتخلى عنها.

ميار الببلاوي تنتقد ياسر جلال

وخلال لقائها في برنامج “هي وهما” عبر قناة “الحدث اليوم” حكت ميار الببلاوي قائلة: “كنت لسه لابسه الحجاب ووقتها ماديا ومعنويا كنت محتاجة اشتغل، طلبت من ياسر جلال أشارك في عمل معاه، وقالي أنا مليش دخل في اختيار الممثلين في المسلسل، أنا صعقت من رده لأني أنا ممثلة وعارفة أن النجم ليه حق اختيار، أنا مش واحدة من برا”.

وتابعت ميار الببلاوي حكايتها: “المرة اللي بعدها لما بعتله رسالة رد قالي أنا اللبيس وأنا عارفه أنه تليفونه، هو مش عايز يساعدني مع أنه من أجدع الشخصيات لكن الشهرة بتغير، إحنا كنا بنقسم اللقمة مع بعض أنا وهو ورامز جلال”.

مسلسل “جودر” لـ ياسر جلال

يذكر أن ياسر جلال يشارك في رمضان 2024 بـ “مسلسل جودر“: ألف ليلة وليلة” ويبدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

ومسلسل “جودر” يتكون من 15 حلقة، وهو مستوحى من حكايات ألف ليلة وليلة، وحمل في السابق هذا الاسم مبدئيا، والعمل بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنا، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، عايدة رياض، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوى، مجدي فكري، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميديا هب سعدى – جوهر، وأروما للمنتج تامر مرتضى.

حققت الحلقة الأولى من مسلسل جودر، الذي يقدمه الفنان ياسر جلال فى السباق الرمضاني هذا العام، ردود فعل واسعة منذ اللحظة الأولى لعرضها منذ قليل عبر شاشة قناة on.

تعليق ياسر جلال على نجاح الحلقة الأولى من مسلسل جودر

وتحدث ياسر جلال في أول تعليق له، في تصريحات خاصة، وقال «اللهم لك الشكر والحمد، أنا سعيد بردود الأفعال اللي اتفاجئت إنها سريعة جدا على الحلقة الأولى، والفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى يرجع لكل فريق العمل اللي تعب في المسلسل، ومنهم محمد السعدي وتامر مرتضى المنتجين لهذا العمل الضخم المتعوب فيه، وإسلام خيري المخرج اللي بذل أقصى جهد لديه».

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