نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده صورة جديدة بإطلالة حيوية ومليئه بالألوان عبر خاصية الـ “ستوري” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»،.

وظهرت الفنانة فيفي عبده بإطلالة جذابة بفستان لامع ملئ بالألوان المتداخلة مما نال إعجاب الحضور. ومن أبرز التعليقات التى نالتها علي تلك الإطلالة :”زي القمر وشباب ديماً يا فيفي .. رجعتي 40 سنه لورا”.

من ناحية أخري، شاركت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام من إيطاليا، وعبرت فيفي عن سعادتها بالتكريم في مهرجان للرقص الشرقي مع عدد من الراقصات، وتحدثت باللغات المختلفة الانجليزية والايطالية، وكتبت: “مساء الفل انا لسه واصله ايطاليا لحضور و تكريم في مهرجان للرقص الشرقي هنا”.

لا يفوتك مشاهدة | فيفي عبده تظهر على السجادة الحمراء برفقة حفيدتها “شهد” في أول ظهور لها… لن تصدق جمالها وشبهها الكبير لجدتها! – صور

، وعلي صعيد آخر، ظهرت فيفي عبده، ترقص بحماس مع حفيدتها، بالحفل الذي أحياه المطرب عمرو دياب ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس الموافق 21 أكتوبر/ تشرين الأول، وسط حضور كبير من نجوم وضيوف المهرجان.

حيث نشرت الإعلامية المصرية المُثيرة للجدل، بوسي شلبي، عبر حسابها في “إنستجرام“، مقطع فيديو يوثق رقص فيفي عبده وحفيدتها على أنغام الأغنية الشهيرة “قمرين دول ولا عينيك”

وحظي الفيديو بتفاعل كبير من قبل متابعي الإعلامية المصرية، حيث جاء من ضمن التعليقات “فرحتها بحفيدتها تجنن”، “كل وحدة أحلى من الثانية”، “الجمال كله ماخذيه من فيفي”، “والله قمرات!”…إضغط هنا وشاهد الفيديو الآن!

في المقابل، انتقد آخرون في تعليقاتهم عدم مراعاة الإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة الملايين من البشر ولا يزال، حيث علّق أحدهم ساخرًا “ده الكورونا تخاف تدخل وسطكم”.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “