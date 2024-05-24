رحلت عن عالمنا لميس عبد العزيز شقيقة الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز، ومن المقرر تشييع جثمانها بعد صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود.

وفاة شقيقة لبنى عبد العزيز

وأعلنت الفنانة نوران أبو طالب، خبر الوفاة، حيث كتبت عبر “إنستجرام“: “توفيت اليوم إلى رحمة الله، السيدة لميس عبد العزيز، بنت عمة أمي وشقيقة الفنانة لبنى عبد العزيز، والصلاة على روحها بعد صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود”.

موعد ومكان عزاء شقيقة الفنانة لبنى عبد العزيز

شيعت منذ قليل جنازة شقيقة الفنانة لبنى عبد العزيز عقب صلاة الجمعة، إلى مثواها الأخير.

وحددت أسرة الراحلة موعد ومكان العزاء، وأعلنته المطربة الشابة نوران أبو طالب عبر “ستوري” حسابها على إنستجرام، وعلقت: “العزاء بمسجد الشاذلية يوم الأحد بعد صلاة المغرب.. نسألكم الدعاء ولا أراكم الله مكروها إنا لله وإنا إليه راجعون”.

لبنى عبد العزيز

يذكر أن، لبنى عبد العزيز تخرجت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحصلت على الماجستير في التمثيل من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس.

وكانت بدايتها الفنية مبكرة حيث التحقت ببرامج الأطفال باﻹذاعة وهي في العاشرة من عمرها، وكانت بداية شهرتها عندما أقنع المنتج رمسيس نجيب والدها بعملها بالفن، لتكون بدايتها من خلال فيلم “الوسادة الخالية” مع عبد الحليم حافظ، والذي حقق نجاحا كبيرا في ذاك الوقت.

وتوالت أعمالها ومن أبرزها “عروس النيل، واإسلاماه، غرام الأسياد”، وهاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع زوجها إسماعيل برادة في أواخر الستينيات، ولكنها عادت في فترة التسعينيات واستأنفت نشاطها الفني بالمشاركة في عدة أعمال منها “عمارة يعقوبيان، جدو حبيبي”.

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