كشفت الفنانة المصرية لبنى ونس، عن تفاصيل جديدة في واقعة إصابة نجلها يوسف في قدمه خلال تصوير إعلان جديد للفنان محمد رمضان.

وقالت في تصريحات تلفزيونية، إن نجلها لم يعلم شيئا عن تفاصيل القنبلة التي تم وضعها أسفله، مضيفة :“ابني يوسف مكنش يعرف أي حاجة عن القنبلة، وكان لازم يتم وضع واقي له، لكن الأستاذ عصام الوريث مصمم المعارك، لما يوسف سأله قاله دي قنبلة دخان وتتحرك مع كلمة أكشن“.

وتابعت والدة يوسف :“ابني قالي لو كنت نطيت زي ما عصام الوريث قالي كنت موت، والمفاجأة ابني مصاب في أماكن أخرى معرفش أشرحها على الهواء ومينفعش أطلع صورها بس بجد عصام الوريث مش بني آدم“.



وأضافت ”مشكلتنا مع عصام الوريث اللي هدد يوسف بشكل غير مباشر، وطريقة لا تليق بمعاملة إنسان، تعامل معاه باستهانة وهو مصاب إصابة خطيرة، بسببه ابني كان هيموت لولا ربنا سترها، كان ممكن الموضوع ميوصلش لكده، لأن الاستهتار بأرواح الناس مش حاجة هينة أبدا“.

وسبق وكشفت لبنى تفاصيل ما تعرض له نجلها، وكتبت على فيس بوك :“وصل الاستهتار بأرواح الناس لدرجة مفزعة، يوسف كان بيصور إعلان إمبارح ومفروض في أكشن، تخيلوا الأكشن قنبلة تحته حقيقية انفجرت فيه، ستر ربنا إنه إتأخر بعد الأكشن لحظة، والقنبلة انفجرت مع أكشن الحمد لله“.

وتابعت: ”والله عنده حروق فظيعة وودانه تعباه من إمبارح وصداع شديد وجروح في أماكن حساسة، لكن الحمد لله“.

لبنى اتهمت مصمم المعارك عصام الوريث بأنه السبب فيما حدث لابنها، وأكدت أنه لم يؤمن نجلها ولم يبلغه بحقيقة الأمر، مضيفة ”الحمد لله ابني ربنا حفظه لكن ده هايتكرر مع ناس تانية إذا ماتعاقبش“.