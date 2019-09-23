الفنان أحمد العوضى لـ”محمد على”: الرجولة فيس تو فيس مش على الفيس.. لو أنت دكر أنزل مع الناس

رد الفنان أحمد العوضى، على ادعاءات المقاول والفنان الهارب محمد على وأكاذيبه ضد مؤسسات الدولة، قائلا:” عامل الفيديو ده علشان ارد على محمد على وعاوز اتكلم معاك راجل لراجل.. أنت دلوقتى عايش فى دور سعد زغلول”.

وقال “العوضى” فى فيديو نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: “عملت موضوع عشان أنت راجل هفأ واتنصب عليك، قائلًا:” لو أنت دكر أنزل مع الناس.. أنت مش راجل.. الرجولة فيس تو فيس مش على الفيس”.

وتابع: “لو أنت دكر وقلبك على الغلابة كنت عملت بالـ27 مليون جينه اللى بتقول صرفتهم على فيلم .. كنت صرفت 10 ملايين بس على الغلابة وعملت مشروع ليهم، وتابع: ” أنت عاوز تخاطب الطبقة البسيطة بس متجيش تبيع المية فى حاره السقاين، مضيفا:” آخر مسلسل أنت دافع أربعة مليون جينه للمونتج علشان تشتغل.. اقسم بالله انا مش بكذب زيك”.

واستكمل:” انت بتهاجم ناس فى الدولة وهم مش قدامك.. انت بقالك 15 سنة شغال مع الناس اللى بتدعى أنهم نصبوا عليك.. لو أنت دكر كنت سحبت نفسك.. لكن أنت عملت قصور وشاليهات وعملت القرشين وأمنت نفسك سافرت إسبانيا.. وطالع تتكلم على الغلابة”.

وقال: “أنت فشلت كممثل.. وعملت نمرة مع الناس اللى كنت شغال معاهم”، متابعا:” أنت عاوز تعمل عركة وحكاية مع أكبر رأس فى الدولة تعال مصر وأعمل مناضل”.

وأكمل قائلًا:” أنت طالع زى النسوان.. ومسافر وقاعد فى فيلا ومعاك عربيتين وبتسهر وبتشرب خمرة ومقضيها نسوان وطالع تعمل مناضل.. أنت مش عايش عيشة الغلابة.. بتسخن الناس علشان تخرب البلد وتروح تسكر”.

واختتم: “أنت عاوز تحرق البلد عشان ناس كنت شغال معاهم 15 سنة وبتقول عليهم فسدة.. وبعدين هو السيسى بقاله 15 سنة حاكم البلد .. أنت عندك مرض الشهرة”.