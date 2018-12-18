الفنان المنتصر بالله هزمه المرض.. شاهدوا كيف أصبحت ملامحه!

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي صور حديثة للنجم المنتصر بالله، زعموا أنها التقطت له بإحدى المناسبات العائلية، لكنها صدمت الكثير من متابعيه بسبب سيطرة العجز والإرهاق الشديد على ملامحه.

وتمنى الكثيرون من محبي الفنان المنتصر بالله له الشفاء العاجل وتحسن حالته الصحية، وتذكروا أعماله الفنية التي تركت بصمة بالسينما والدراما.

المنتصر بالله من مواليد 1950 ويبلغ من العمر 68 عامًا، وبدأ مشواره الفني عام 1970 ومن أشهر الأفلام التي شارك بها ضد الحكومة والفضيحة، ومن أبرز المسلسلات التي شارك ببطولتها أرابيسك وأيام المنيرة.