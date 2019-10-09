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الفيديو الاول من جنازة الفنان طلعت زكريا

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جنازة طلعت زكريا

جنازة طلعت زكريا

وصل منذ قليل جثمان الفنان المصري طلعت زكريا، لمسجد العمري بمنطقة كرموز وسط الإسكندرية، للصلاة عليه داخل المسجد.

وحضر الفنان أحمد رزق والفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد للمسجد لإلقاء نظرة الوداع على الفنان الراحل.

وتوافد العشرات من الأهالي ومحبي الفنان لتشيع جثمانه لمثواه الأخير، وسط زحام شديد وتوقف الحركة المرورية.

يذكر أن الفنان طلعت زكريا، توفي عن عمر ناهز 59 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة، وقال منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، إنّ النقابة بدأت إنهاء إجراءات أوراق الدفن، ويشيّع جثمانه اليوم، ويدفن في مسقط رأسه بالإسكندرية.

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