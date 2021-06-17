اشاد الفنان اللبناني راغب علامة الشيخ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي حيث وصفه بالقائد العظيم وذلك تعليقا على احدى تغريداته.

فقد غرد الشيخ محمد بن راشد كاتبا: “#علمتني_الحياة … إذا جاءك المحتاج فأعنه … وإذا جاءك المظلوم فانصره.. وإذا جاءك صاحب الفكرة فادعمه..وإذا جاءك العالم فأنصت له ..وإذا جاءك الشاب فافتح له طريقاً نحو مستقبله .. نحن لا ننمو كأفراد متفرقين.. نحن ننمو كشعب يسند بعضه بعضا.. نحن نتفوق كأمة واحدة.. ونتقدم كدولة متحدة..”.

القائد العظيم

الإمارات العربية المتحدة هي القدوة والمثال لمعنى القيادة. ١٠٠٠ تحية لسموكم وليتعلم العالم منكم معنى القيادة والرؤية والإنسانية https://t.co/oEhOX4MyC1 — RaghebAlama (@raghebalama) June 17, 2021

وقد علق راغب علامة على هذه التغريدة قائلا: “القائد العظيم.. الإمارات العربية المتحدة هي القدوة والمثال لمعنى القيادة. ١٠٠٠ تحية لسموكم وليتعلم العالم منكم معنى القيادة والرؤية والإنسانية”.

يذكر ان راغب علامة قد حصل مع عائلته مؤخرا على الاقامة الذهبية في الامارات حيث وصف ذلك بأنه تكريم له ولزوجته جيهان علامة ولابنيه خالد ولؤي.

وتحدث راغب علامة في برنامج the insider بالعربي عن سعادته بعد حصوله على هذه الإقامة، لافتاً إلى أنه خلال تواجده في بيروت ينام سعيدا لأن أولاده في مكان آمن وفيه قانون وعدل وعمل وطاقة ورؤية للأمام خاصة أن الوضع السياسي في لبنان صعب.