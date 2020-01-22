القضاء الفرنسي يصدر قرارا جديدا ضد ” سعد لمجرد ” في محاكمته بتهمة الاغتصاب

كشف موقع ” لوباريزيان ” الفرنسي عن قرار غرفة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس الذي صدر يوم أمس الثلاثاء ضد الفنان المغربي ” سعد لمجرد ” بإحالته إلى غرفة الجنايات اتابعة لمحكمة الاستئناف .

ويأتي ذلك على خلفية التهمة الموجهة إليه حول اغتصاب الشابة الفرنسية ” لورا بريول ” البالغة من العمر 23 عاما .

وبهذ القرار تكون المحكمة قد ألغت القرار الصادر عن قاضي التحقيق في أبريل الماضي الذي صنف هذه الأفعال باعتبارها ” اعتداءا جنسيا وعنفا ” .. وبموجب القرار الجديد أصبح تصنيفها ” اغتصابا ” .

وصرح محامي ” لورا بريول ” عن رضاهم حول قرار المحكمة .. فيما يعتزم محامولمجرد استئناف القرار أمام محكمة النقض الفرنسية في باريس

يذكر أن القضاء الفرنسي وجه تهمة الاغتصاب لسعد لمجرد في أكتوبر 2016 بعد أن اتهمته بريول بمحاولة اغتصابها داخل فندق في باريس قبل حفل غنائي كان سيقيمه في المدينة .. ليتم توقيفه لشهور ثم يتم إطلاق سراحه شهر أبريل 2017 بشكل مؤقت وخضوعه للمراقبة في فرنسا .