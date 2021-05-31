تداولت مواقع التواصل الاجتماعي آخر رسالة صوتية لأسطورة الكوميديا الراحل سمير غانم، الذي غيّبه الموت الخميس الماضي عن عمر ناهز 84 عاما، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، أثر مشكلات صحية في الكلى.

حيث كشفت وسائل الإعلام المصرية، عن آخر رسالة صوتيه للنجم الكبير الراحل سمير غانم، والتى كان أرسلها لصديقه الشاعر إسلام خليل في بداية شهر أبريل، حيث تنبأ فيها بوفاته وعدم حضوره شهر رمضان، وقال الفقيد في التسجيل الصوتي: “بالنسبة لرمضان السنة دي.. مش عارف.. مش متأكد إنه جاي..”، مشيرا إلى أن صحته ليست على ما يرام.

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ورحل النجم الكبير سمير غانم، يوم الخميس، عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وقررت أسرة الفنان سمير غانم، دفن جثمانه بمقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس، عقب صلاة الجمعة، وإقامة العزاء على المقابر فقط.

وأثناء الدفن حرص شقيق سمير غانم على الدعاء له قبل دخوله إلى القبر، في مشهد أبكى الجميع، وتحدث بعدها في تصريحات إعلامية ليكشف عن كواليس الأيام الأخيرة في حياة الراحل.

حيث قال إن أمنية شقيقه الأخيرة أثناء تواجده في المستشفى كانت الذهاب إلى منزله من جديد والنوم على سريره مرة أخرى، وأخبر شقيقه نيته الذهاب لحج بيت الله الحرام في حال تجاوز الأزمة الصحية التي كان يمر بها، ولكنه لم يُكتب له النجاة.

ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم عدد من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها “طبيخ الملايكة” و”روميو وجوليت”، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

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