بعد أن أعلن الفنان المصري محمد رمضان، أنه أُبلغ بصدور قرار بالتحفظ على أمواله في البنك، كشف مصدر مصرفي لـ “CNN” أن التحفظ جاء بحكم قضائي بالحجز على 6 ملايين جنيه من أموال رمضان في قضية الطيار أشرف أبو اليسر، وأضاف المصدر أن أسرة الطيار حصلت على صيغة تنفيذية من المحكمة الإقتصادية بشأن تنفيذ الحكم.
وكان رمضان قد فاجأ الجمهور، وأعلن تحفظ الدولة على أمواله المودعة في البنك.
وبفيديو نشره على صفحته الخاصة أمس -على موقع التواصل الإجتماعي، روى رمضان الحادثة قائلاً: “صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك ابغلني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا أعتراض”. وتابع: ” الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد مابيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بيوتهم .. مستورة، صباح الخير يا مصر”.
وأرفق محمد الفيديو بتعليق كتب فيه: ” انا و مالي مِلك بلدي و أهل بلدي .. اللهم لا أعتراض”.