أعلن الفنان المصري ” محمد رمضان ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن تقديمه لمسلسل يحمل إسم ” الامبراطور ” في الموسم الرمضاني لعام 2021 .

والذي يجسد فيه حياة الفنان الراحل ” أحمد زكي ” محققا بذلك العمل الحلم الذي كان يتمنى تحقيقه منذ وقت طويل .

فنشر محمد رمضان مقطع فيديو من لقاء سابق له مع الإعلامي ” عمرو الليثي ” كان يقلد فيه أحمد زكي من لقائه الأخير قبل وفاته في حفل الإعلان عن فيلم ” حليم ” .

وكتب رمضان في تعليقه على مقطع الفيديو : ” اللقاء ده من ٨ سنوات قولت أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل .. ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم الامبراطور أحمد زكي رمضان 2021 ” .

وتابع : ” ثقة في الله نجاح يليق بالنجم الكبير وبالجمهور العظيم ” .