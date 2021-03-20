كشف المنتج والمخرج المصري هشام جمال، مساء اليوم السبت، عن بوستر مسلسلة الجديد “عالم موازي” بطولة دنيا سمير غانم والذي يعرض خلال السباق الرمضاني القريب.

ونشر هشام جمال على حسابه بموقع “تويتر” البوستر الرسمي للمسلسل مع تعليق “عالم موازي .. دنيا سمير غانم .. رمضان ٢٠٢١”.

كما نشرت دنيا سمير غانم صورة البوستر عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “عالم موازي رمضان ٢٠٢١ ان شاء الله ”.

يتكون المسلسل من 15 حلقة تدور في إطار اجتماعي كوميدي، وهو بطولة دنیا سمیر غانم وعمرو وهبة وشیماء سیف ومحمد أوتاكا ودلال عبد العزیز، وتألیف هشام جمال وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال.

كان آخر أعمال دنيا سمير غانم مسلسل “بدل الحدوتة ثلاثة” وشاركھا بطولته سمیر غانم وھشام ماجد ومحمد سلام وبیومي فؤاد وشیماء سیف وآخرون.

فيما حقق مسلسل “في بيتنا روبوت” بطولة هشام جمال وليلى زاهر وعمرو وهبة وشيماء سيف الذي عرض مؤخرا نجاحا كبيرا.